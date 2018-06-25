Еврокомиссар надеется провести переговоры по газу с РФ и Украиной до конца лета

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович выразил в понедельник надежду на проведение трехсторонних переговоров по газу с участием представителей ЕС, России и Украины до конца лета.

"Я надеюсь на трехстороннюю встречу [России, ЕС и Украины] до конца лета, которая установит четкие параметры того, что нам нужно обсудить, как нам нужно продвигаться вперед, чтобы наши эксперты смогли приступить к работе над деталями, и мы могли продолжать сразу по окончании лета", - отметил он, выступая в вашингтонском неправительственном Атлантическом совете.

Шефчович подтвердил, что проведет встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком 26 июня. "Да, что касается встречи с министром Новаком, если все пойдет хорошо, то надеюсь завтра мы увидимся, - отметил он. - И мы решили, что было бы хорошо сначала обсудить в двустороннем формате вопросы, которые потом будут подниматься на трехсторонних переговорах".

По словам еврокомиссара, на 9 июля запланирован саммит ЕС-Украина, во время которого также будет подниматься данная проблематика с представителями минэнерго Украины. "Мы хотим в некотором смысле прозондировать почву, рассмотреть со всех точек зрения", - сказал он.

Беседуя далее с журналистами, Шефчович подтвердил, что намерен обсуждать с Новаком в том числе судьбу проекта "Северный поток - 2". "Мы, безусловно, обсудим и этот вопрос", - отметил еврокомиссар, когда его попросили уточнить, планирует ли он затрагивать на встрече с российским министром ход реализации строительства данного трубопровода.