Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Еврокомиссар надеется провести переговоры по газу с РФ и Украиной до конца лета

Экономика и бизнес
25 июня, 17:18 дата обновления: 25 июня, 18:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, июня. /ТАСС

Марош Шефчович подтвердил, что проведет встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком 26 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович выразил в понедельник надежду на проведение трехсторонних переговоров по газу с участием представителей ЕС, России и Украины до конца лета.

"Я надеюсь на трехстороннюю встречу [России, ЕС и Украины] до конца лета, которая установит четкие параметры того, что нам нужно обсудить, как нам нужно продвигаться вперед, чтобы наши эксперты смогли приступить к работе над деталями, и мы могли продолжать сразу по окончании лета", - отметил он, выступая в вашингтонском неправительственном Атлантическом совете.

Шефчович подтвердил, что проведет встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком 26 июня. "Да, что касается встречи с министром Новаком, если все пойдет хорошо, то надеюсь завтра мы увидимся, - отметил он. - И мы решили, что было бы хорошо сначала обсудить в двустороннем формате вопросы, которые потом будут подниматься на трехсторонних переговорах".

По словам еврокомиссара, на 9 июля запланирован саммит ЕС-Украина, во время которого также будет подниматься данная проблематика с представителями минэнерго Украины. "Мы хотим в некотором смысле прозондировать почву, рассмотреть со всех точек зрения", - сказал он.

Беседуя далее с журналистами, Шефчович подтвердил, что намерен обсуждать с Новаком в том числе судьбу проекта "Северный поток - 2". "Мы, безусловно, обсудим и этот вопрос", - отметил еврокомиссар, когда его попросили уточнить, планирует ли он затрагивать на встрече с российским министром ход реализации строительства данного трубопровода.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Газовый конфликт России и Украины
Страны
Россия Украина
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Сборная России проиграла уругвайцам и заняла второе место в группе A
3
В Госдуму внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины
4
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости