Вячеслав Сараев из Evraz станет первым замглавы "Трансконтейнера"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Трансконтейнера" согласовал кандидатуру Вячеслава Сараева на должность первого заместителя гендиректора компании. Об этом сообщили в самом "Трансконтейнере".

Сараев с 2011 по 2018 год занимал руководящие должности в ООО "ЕвразХолдинг", управляющей компании холдинга Evraz. С января 2015 года по октябрь 2017 года он возглавлял одну из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке - ОАО "Евраз Находкинский морской торговый порт".

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, "дочка" РЖД). Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство"), контролируемая группой "Сумма", владеет 25% "Трансконтейнера". В конце 2017 года структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - купила 24,5% акций "Трансконтейнера" у компаний НПФ "Благосостояние" за 14,7 млрд рублей.