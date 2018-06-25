Силуанов заявил, что курс рубля останется стабильным до конца года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Курс рубля существенно не изменится до конца текущего года, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

"Нет никаких оснований говорить о том, что он будет меняться", - сказал он.

"Бюджетное правило как раз позволяет не беспокоиться по вопросу динамики курса рубля. Поэтому мы здесь не предвидим каких-либо серьезных колебаний, поскольку создан тот механизм, который позволяет держать наш курс рубля стабильным по отношению к другим иностранным валютам", - пояснил Силуанов.

Бюджетное правило ограничивает расходы федерального бюджета суммой ненефтегазовых доходов, нефтегазовых доходов до цены отсечения (нефти) и затрат на обслуживание госдолга. При этом дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в федеральном бюджете цены на нефть, направляются в резервы. Базовая цена марки Urals - $40 за баррель в ценах 2017 года, она ежегодно индексируется на 2% с 2018 года.