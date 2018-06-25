Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЕК заявили, что вопрос транзита газа через Украину надо обсудить в "нормандском формате"

Экономика и бизнес
25 июня, 22:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, июня. /ТАСС

Зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович добавил, что речь не идет о возможном налаживании процесса, который бы шел параллельно переговорам с участием России, ЕС и Украины

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Вопросы о поставках российского природного газа через Украину, возможно, следовало бы затронуть в "нормандском формате". Такое мнение выразил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, выступая в понедельник на конференции в неправительственном Атлантическом совете в Вашингтоне.

Ведущий семинара отставной американский дипломат Ричард Морнингстар поинтересовался, считает ли Шефчович, что Москвой и Киевом могут быть достигнуты соглашения, "позволяющие продолжать транзит через Украину" и являющиеся "юридически обязывающими и поддающимися принудительному исполнению". Морнингстар, который теперь входит в руководство Атлантического совета, в прошлом на разных этапах занимал должности спецпредставителя США по энергетическим вопросам в Евразии, постпреда при ЕС, спецсоветника главы Белого дома по энергетике Каспия, посла в Азербайджане.

Взгляд из Брюсселя

"Если мне надо действительно упрощать, то я бы сказал, что нам нужно добиваться следующего: долгосрочного бронирования при коммерчески жизнеспособных объемах, а также, я бы сказал, прочном надзоре со стороны "нормандского формата", европейской четверки, Соединенных Штатов. Мы должны добиться того, чтобы в игру вступили международные финансовые институты, гарантировать сообща финансирование необходимой реновации <...> компрессорных станций, обеспечить то, что данный трубопровод [Украины] станет полностью модернизированным и полностью конкурентоспособным на этом чрезвычайно требовательном международном рынке", - заявил в ответ Шефчович.

"И я считаю, что такая коалиция может быть построена. И я объясняю всем своим партнерам, в том числе в Западной Европе, насколько умиротворяющее воздействие это оказало бы на нынешнюю напряженность <...>. Поэтому я чрезвычайно напряженно работаю над тем, чтобы эти три стороны (Россия, Украина и ЕС - прим. ТАСС) сели за стол переговоров, а затем, будем надеяться, выйти на следующий этап", - отметил Шефчович.

Не вместо трехсторонних переговоров

Далее он уточнил по просьбе ТАСС, что речь не идет о потенциальном налаживании процесса, который бы шел параллельно трехсторонним переговорам с участием России, ЕС и Украины или подменял их. "Мы думаем о том, как запустить проект в политическом плане. Я спрашивал германского и французского представителей, будут ли они заинтересованы в этом. Они заинтересованы, но мы все еще думаем, какой формат был бы самым лучшим", - сказал Шефчович.

"Встречи будут в трехстороннем формате, но, возможно, у нас будет политический запуск в "нормандском формате", - подчеркнул замглавы Еврокомиссии. - Однако это еще не ясно".

Как пояснил Шефчович, на его взгляд, было бы "хорошей идеей" собраться в "нормандском формате" "на уровне лидеров <...>, дабы провести предварительные обсуждения", чтобы на политическом уровне был дан сигнал о важности трехстороннего формата, а от исполнителей потребовали отчитываться о проделанной работе. "Это бы помогло мне создать рамки [процесса дальнейших переговоров], увидеть, что высшее политическое руководство поддерживает трехсторонние переговоры. В этом заключается идея политического запуска процесса", - убежден Шефчович.

Он выразил надежду на проведение нового раунда трехсторонних переговоров до конца лета. Кроме того, Шефчович подтвердил, что он и российский министр энергетики Александр Новак рассчитывают во вторник провести встречу в Вашингтоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия Украина Франция Германия Азербайджан
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сборная России получила хороший урок от уругвайцев перед 1/8 финала ЧМ-2018
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
6
В ЕК заявили, что вопрос транзита газа через Украину надо обсудить в "нормандском формате"
7
Суарес перед голом в ворота сборной России понял подсказку Акинфеева своим игрокам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости