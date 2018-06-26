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РБК: доля фирм-однодневок в России в 2018 году упала до 7% от общего числа компаний

Экономика и бизнес
26 июня, 5:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Отмечается, что количество таких организаций снизилось до исторического минимума

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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Доля фирм-однодневок снизилась до 7% от общего числа зарегистрированных в России юридических лиц. Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

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По данным ФНС, с которыми ознакомилось издание, число компаний "с признаками фиктивности" на 1 июня составило 309,5 тыс. (7,3% от общего числа зарегистрированных юридических лиц).

Отмечается, что количество таких компаний снизилось до исторического минимума: в 2011 году их насчитывалось 1,8 млн (40,1%), в начале 2016 года - около 1,6 млн, а в 2017 году - 1,2 млн. При этом в начале 2018 года их число составило 528,2 тыс.

Под фирмой-однодневкой служба подразумевает юридическое лицо, которое не обладает фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности. По информации ФНС, умышленное использование таких компаний в хозяйственной деятельности является одним из самых распространенных способов уклонения от налогообложения.

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