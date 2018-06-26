Путин поручил не допустить снижения зарплат, поднятых в рамках майских указов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральные и региональные власти должны не допустить снижения зарплат бюджетников, поднятых в рамках исполнения майских указов главы государства от 2012 года. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам "Прямой линии" от 7 июня.

Так, правительству РФ совместно с Администрацией президента и властями регионов поручено "проанализировать ситуацию с оплатой труда отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики", определенных майскими указами и другими документами. "Принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда (данных) категорий работников <…> и представить предложения по обеспечению ее дальнейшего роста", - говорится в поручении, адресованном кабмину РФ и губернаторам. Доклад по этому вопросу президент ожидает до 15 августа, указано в документе.

В ходе "Прямой линии" 7 июня преподаватель из Якутии Михаил Ваганов пожаловался президенту, что согласно прошлому майскому указу, с января 2018 года его зарплата выросла до 60 тыс. рублей, однако продлилось это всего три месяца, и с апреля 2018 года зарплата опять снизилась. Путин тогда в ответ заметил, что он "предупреждал об этом своих коллег в регионах РФ: ни в коем случае нельзя опускать эту планку, а нужно… двигаться только наверх, вперед, в соответствии с ростом доходов населения и ростом доходов в тех или иных отраслях, либо регионах".

В соответствии с майскими указами президента от 2012 года, средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников должна была к 2018 году достигнуть 200% от средней зарплаты по региону, а у среднего медперсонала и соцработников - 100%.