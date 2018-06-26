Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил не допустить снижения зарплат, поднятых в рамках майских указов

Экономика и бизнес
26 июня, 9:40 UTC+3

Президент ожидает доклад по этому вопросу до 15 августа, отмечается в опубликованном перечне поручений главы государства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральные и региональные власти должны не допустить снижения зарплат бюджетников, поднятых в рамках исполнения майских указов главы государства от 2012 года. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам "Прямой линии" от 7 июня.

Смотрите также

Как проходила "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2018

Так, правительству РФ совместно с Администрацией президента и властями регионов поручено "проанализировать ситуацию с оплатой труда отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики", определенных майскими указами и другими документами. "Принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда (данных) категорий работников <…> и представить предложения по обеспечению ее дальнейшего роста", - говорится в поручении, адресованном кабмину РФ и губернаторам. Доклад по этому вопросу президент ожидает до 15 августа, указано в документе.

В ходе "Прямой линии" 7 июня преподаватель из Якутии Михаил Ваганов пожаловался президенту, что согласно прошлому майскому указу, с января 2018 года его зарплата выросла до 60 тыс. рублей, однако продлилось это всего три месяца, и с апреля 2018 года зарплата опять снизилась. Путин тогда в ответ заметил, что он "предупреждал об этом своих коллег в регионах РФ: ни в коем случае нельзя опускать эту планку, а нужно… двигаться только наверх, вперед, в соответствии с ростом доходов населения и ростом доходов в тех или иных отраслях, либо регионах".

В соответствии с майскими указами президента от 2012 года, средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников должна была к 2018 году достигнуть 200% от средней зарплаты по региону, а у среднего медперсонала и соцработников - 100%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Майский указ — 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскачество опубликовало результаты исследования российского рынка хлеба
2
"Ъ": Кадыров предложил построить высокоскоростную магистраль от Краснодара до Грозного
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
ОАК не планирует разрабатывать сверхтяжелый самолет для замены "Руслана"
6
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости