Калининградская ОЭЗ с начала года привлекла 38 новых резидентов

ТАСС, 26 июня. Количество новых резидентов калининградской особой экономической зоны (ОЭЗ) с начала текущего года достигло 38, что стало рекордным показателем. Об этом заявил во вторник в эфире телекомпании НТВ губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"По состоянию на сегодняшний день у нас 38 новых резидентов - это такой рекорд с начала года", - сказал Алиханов, уточнив, что речь идет как о российских, так и о зарубежных инвесторах, а в регионе работают представители уже "более 73 государств".

Губернатор отметил, что последние два года в области отмечаются хорошие показатели по инвестициям за счет крупных проектов естественных монополий, но власти ставят задачу привлечения частных инвестиций для обеспечения стабильного роста экономики. Этому, по его словам, способствуют новые преференции для бизнеса, закрепленные поправками в закон о калининградской ОЭЗ, вступившими в силу с января 2018 года.

Помимо развития экономики область уделяет особое внимание развитию здравоохранения и образования, добавил губернатор. Причем в части образования, по его словам, акцент делается на развитие "всего образовательного контура", включая связь высшей школы с бизнесом, в том числе за счет привлечения грантов и субсидий на создание инжиниринговых центров. "Это позволяет отдельным нашим предпринимателям начинать обладать инновациями, по сути за бюджетный счет. <...> Мне кажется, нужно этим активно пользоваться, потому что технологическое превосходство это, собственно говоря, самая главная основа любого экономического успеха", - заключил губернатор.

Поправки в закон об ОЭЗ

Поправки в закон о калининградской ОЭЗ, вступившие в силу с 1 января 2018 года, предполагают, в частности, минимальный размер инвестиций для получения статуса резидента ОЭЗ в 10 млн рублей для проектов в сфере здравоохранения и фармацевтики и в 1 млн рублей - для ИТ- сферы, освобождение резидентов от НДС на экспортные товары, а для товаров, ввезенных с территории Калининградской области, - отсрочку уплату НДС на 180 дней, для резидентов доступна нулевая ставка налога на прибыль на протяжении первых шести лет работы в ОЭЗ.

Одним из важнейших пунктов в региональном правительстве считают снижение ставки социальных взносов для резидентов с 30% до 7,6 %, а также отмену утилизационного сбора на ввозимую в регион сельскохозяйственную и строительную технику.

По состоянию на конец прошлого года в единый реестр ОЭЗ Калининградской области входило 140 инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 106 млрд рублей. Как сообщалось ранее, на конец мая текущего года объем новых заявленных инвестиций составил около 9 млрд рублей.