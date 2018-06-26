Минфин сохраняет план привлечь до $3 млрд на внешних рынках в 2018 году

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минфин РФ планирует привлечь до конца 2018 года до $3 млрд на внешних рынках, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

"Думаю, что второй раз за текущий год мы сможем выйти на внешние рынки за заимствованием. Это будет до $3 млрд до конца текущего года".

По его словам, общий объем заимствований в 2019 и 2020 годах сохранится примерно на уровне текущего года. "Планируем осуществлять заимствования как на внутреннем рынке, это основной объем, основной источник, так и на внешних рынках. У нас есть еще возможность выхода на внешние рынки - осенью будем рассматривать этот вопрос", - отметил он.

По словам Силуанова, в 2018 году заимствования необходимы, чтобы профинансировать плановые расходы. При этом в дальнейшем, подтвердил глава Минфина РФ, привлеченные средства могут направляться также в новый инфраструктурный фонд (Фонд развития инфраструктуры), который будет создан в 2019 году.

В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования общим объемом $7 млрд, из них $4 млрд приходится на обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.