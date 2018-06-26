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Основной владелец АФК "Системы" ждет создания СП с Ростехом в августе

Экономика и бизнес
26 июня, 11:34 дата обновления: 26 июня, 11:53 UTC+3
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НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Основной владелец и глава совета директоров АФК "Системы" Владимир Евтушенков ожидает закрытия сделки по созданию СП с Ростехом в области микроэлектроники в августе, сообщил он во вторник журналистам в Новосибирске.

"Идет технологический процесс - она [сделка] одобрена правлением Ростеха, одобрена нами, определены все основные параметры. <...> По-моему, окончательное закрытие сделки, когда предприятие начинает жить самостоятельной жизнью, - август. Это же огромное количество процедур",- сказал он.

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