Основной владелец АФК "Системы" ждет создания СП с Ростехом в августе

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Основной владелец и глава совета директоров АФК "Системы" Владимир Евтушенков ожидает закрытия сделки по созданию СП с Ростехом в области микроэлектроники в августе, сообщил он во вторник журналистам в Новосибирске.

"Идет технологический процесс - она [сделка] одобрена правлением Ростеха, одобрена нами, определены все основные параметры. <...> По-моему, окончательное закрытие сделки, когда предприятие начинает жить самостоятельной жизнью, - август. Это же огромное количество процедур",- сказал он.