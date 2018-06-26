Евтушенков назвал интерес иностранных инвесторов к "Детскому миру" огромным

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Иностранные инвесторы интересуются крупнейшей российской сетью детских товаров "Детский мир", сообщил журналистам в Новосибирске председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Конечно, [интерес] огромный", - сказал он.

АФК "Система" является основным акционером "Детского мира".

Ранее Евтушенков говорил РБК, что на "Детский мир" есть три претендента. По его словам, стороны обсуждают возможность продажи контрольного пакета "Детского мира" с премией.

При этом президент АФК Андрей Дубовсков пояснял, что "Система" хочет "очень хорошую премию" за контроль в "Детском мире". Более определенно продажу "Детского мира" корпорация будет готова обсуждать осенью этого года, уточнял он.

"Детский мир" - крупнейшая сеть товаров для детей в России. Выручка ретейлера в 2017 году выросла на 22% - до 97 млрд руб.

АФК "Система" принадлежит 52,1% "Детского мира". У Российско-китайского инвестиционного фонда - 14%, еще 33,5% акций ретейлера торгуются на Московской бирже, остальные акции - у менеджмента компании.