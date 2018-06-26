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Контрольное управление Кремля проследит за исполнением поручений по итогам "Прямой линии"

Экономика и бизнес
26 июня, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В утвержденном перечне поручений установлены сроки их исполнения и ответственные лица, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Контрольное управление президента РФ будет следить за ходом исполнения поручений главы государства по итогам "Прямой линии". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля напомнил, что Путин утвердил 26 июня перечень поручений по итогам "Прямой линии". "Глава государства традиционно анализирует круг тем и вопросов, систематизирует, и потом аппарат президента готовит перечень поручений для системного решения тех или иных проблем, что и было формализовано в этом документе", - сказал Песков.

Он отметил, что в перечне установлены сроки исполнения поручений и ответственные лица. "Контрольное управление дальше осуществляет контроль за ходом реализации этого перечня поручений. Это устоявшаяся и доказавшая свою эффективность практика", - добавил пресс-секретарь.

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