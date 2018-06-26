Контрольное управление Кремля проследит за исполнением поручений по итогам "Прямой линии"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Контрольное управление президента РФ будет следить за ходом исполнения поручений главы государства по итогам "Прямой линии". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин утвердил 26 июня перечень поручений по итогам "Прямой линии". "Глава государства традиционно анализирует круг тем и вопросов, систематизирует, и потом аппарат президента готовит перечень поручений для системного решения тех или иных проблем, что и было формализовано в этом документе", - сказал Песков.

Он отметил, что в перечне установлены сроки исполнения поручений и ответственные лица. "Контрольное управление дальше осуществляет контроль за ходом реализации этого перечня поручений. Это устоявшаяся и доказавшая свою эффективность практика", - добавил пресс-секретарь.