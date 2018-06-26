Hyundai Motor представит на ИННОПРОМ-2018 новый электрокар

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Корейская Hyundai Motor впервые представит в России свою новую перспективную модель Hyundai Ioniq на выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал представитель Hyundai Motor.

"На ИННОПРОМ-2018 на нашем стенде будет представлен Hyundai Ioniq - уникальный гибридный автомобиль, который может быть укомплектован тремя видами силовых установок: простой гибридной, подзаряжаемой гибридной и полностью электрической. Непосредственно на выставку привезем электрокар", - рассказала представитель компании Hyundai Motors CIS Юлия Тихонравова.

Пока это единственная возможность увидеть автомобиль в России: на отечественный рынок модель не поставляется. Между тем, по словам Юлии Тихонравовой, с развитием в России инфраструктуры для электромобилей такие поставки возможны. В прошлом году власти Санкт-Петербурга заявили, что ведут переговоры с Hyundai Motor об открытии производства электромобилей на заводе компании под Сестрорецком (пригород Петербурга). Однако в Hyundai отмечали, что пока находятся в стадии изучения потенциала рынка.

Hyundai Motor Manufacturing Rus - российский завод компании Hyundai Motor с полным производственным циклом. На заводе выпускаются Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и компактный кроссовер Hyundai Creta. В 2018 году завод намерен выпустить более 235 тысяч машин.

ИННОПРОМ - ежегодная выставка - форум, посвященная вопросам промышленности и технологий. Выставка пройдет в 2018 году в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Корея стала в 2018 году генеральным партнером России на ИННОПРОМ, азиатскую страну представят на мероприятиях форума 103 компании.