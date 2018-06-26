Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ставропольский туроператор "Премиум Трэвэл" приостановил деятельность

Экономика и бизнес
26 июня, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Клиенты турфирмы для выплаты возмещения должны предъявить страховщику письменное требование, сообщили в Ростуризме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ставропольский туроператор "Премиум Тревэл Групп" объявил о приостановке деятельности, говорится в сообщении Ростуризма.

Турфирма приняла такое решение в связи с "невозможностью исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта". Компания занималась как внутренним, так и выездным туризмом, а также реализацией туров для иностранцев, желающих посетить Россию. Ростуризм с сегодняшнего дня исключил "Премиум Тревэл" из реестра туроператоров.

"Гражданская ответственность ООО "Премиум Тревэл Групп" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на сумму 10 млн рублей в САО "Якорь" [расположен в Москве] со сроком действия с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года", - говорится в сообщении Ростуризма.

Клиенты турфирмы, которые приобрели путевки, но теперь не смогут отправиться на отдых, должны предъявить страховщику письменное требование о выплате возмещения, отметили в ведомстве. Перечень сведений, которые необходимо указать в этом требовании, опубликованы на сайте Ростуризма.

Согласно законодательству, "Якорь" должен удовлетворить требование туриста не позднее 30 календарных дней после дня его получения. Кроме того, турист может через суд требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды и морального вреда.

Это уже не первый за последнее время случай прекращения деятельности туроператора. Ранее свою работу приостановили "Полар Тур" и "Матрёшка".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снятый с рейса российский музыкант Андрей Сучилин умер в португальской больнице
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Как выбрать вкусный хлеб
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Переводы в РФ с карты на карту не будут облагаться налогом
7
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости