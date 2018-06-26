Ставропольский туроператор "Премиум Трэвэл" приостановил деятельность

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ставропольский туроператор "Премиум Тревэл Групп" объявил о приостановке деятельности, говорится в сообщении Ростуризма.

Турфирма приняла такое решение в связи с "невозможностью исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта". Компания занималась как внутренним, так и выездным туризмом, а также реализацией туров для иностранцев, желающих посетить Россию. Ростуризм с сегодняшнего дня исключил "Премиум Тревэл" из реестра туроператоров.

"Гражданская ответственность ООО "Премиум Тревэл Групп" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на сумму 10 млн рублей в САО "Якорь" [расположен в Москве] со сроком действия с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года", - говорится в сообщении Ростуризма.

Клиенты турфирмы, которые приобрели путевки, но теперь не смогут отправиться на отдых, должны предъявить страховщику письменное требование о выплате возмещения, отметили в ведомстве. Перечень сведений, которые необходимо указать в этом требовании, опубликованы на сайте Ростуризма.

Согласно законодательству, "Якорь" должен удовлетворить требование туриста не позднее 30 календарных дней после дня его получения. Кроме того, турист может через суд требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды и морального вреда.

Это уже не первый за последнее время случай прекращения деятельности туроператора. Ранее свою работу приостановили "Полар Тур" и "Матрёшка".