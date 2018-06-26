Первую очередь завода по выпуску кормов для домашних животных запустят в Подмосковье

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Первую очередь завода по производству консервированных кормов для домашних животных в Дмитровском районе Московской области запустят 28 июня 2018 года, вторую - в 2020 году. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Строительство завода по производству консервированных кормов для домашних животных проходит в два этапа. Первый завершен. Завершение строительства второй очереди завода запланировано на 2020 год. Общий объем инвестиций в проект составит около 3,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Инвестором проекта выступает ООО "Петкорм". Согласно данным системы СПАРК, 50% компании принадлежит бизнесмену Роберту Имангулову, еще 50% - Алексею Сильвестрову. Согласно сведениям газеты "Ведомости", Сильвестров основатель и миноритарий сети зоомагазинов "Бетховен", Имангулов - совладелец дистрибьютора "Валта пет продактс" (интернет-магазин товаров для домашних животных).

"Это завод, построенный полностью по российской схеме и отечественным инвестором. Инвестор заключил контракты на поставку сырья и упаковки с ведущими российскими производителями. Инженерная инфраструктура на 80% - от отечественных компаний. Мощность завода после завершения второй очереди составит 9,5 тыс. тонн продукции в год", - прокомментировал предстоящий запуск первой очереди заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Предприятие начали строить в конце января 2017 года.