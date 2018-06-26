Первый замруководителя аппарата кабмина Приходько избран главой набсовета ДОМ.РФ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько избран главой набсовета ДОМ.РФ. Об этом говорится в сообщении акционерного общества.

"Избрать председателем наблюдательного совета акционерного общества "ДОМ.РФ" Приходько Сергея Эдуардовича", - говорится в сообщении по итогам решения совета директоров.

Заместителем председателя набсовета избран замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, также отмечено в сообщении.

Как ране сообщалось, наблюдательный совет единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (до марта 2018 года - Агентство ипотечного жилищного кредитования) продолжит работу в прежнем составе, наблюдательный орган ранее так же возглавлял Приходько.

В набсовет вошли, помимо Сергея Приходько и Алексея Моисеева, член наблюдательного совета ДОМ.РФ Михаил Мень (в 2013-2018 годах - глава Минстроя России), генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, первый заместитель председателя с совмещением должности члена правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, первый вице-президент Банка ГПБ Максим Раскоснов, замминистра экономического развития Азер Талыбов, статс-секретарь - зампред Банка России Александр Торшин.

Задачей ДОМ.РФ является развитие ипотечного рынка и рынка ипотечных ценных бумаг, а также разработка и внедрение механизмов повышения инвестпривлекательности жилищной сферы.