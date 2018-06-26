Власти Коми направили 270 млн рублей на сдерживание коммунальных тарифов

СЫКТЫВКАР, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Коми дополнительно выделило 270 млн рублей из республиканского бюджета на компенсацию коммунальным предприятиям части стоимости отопления, водоснабжения и других услуг ЖКХ. Соответствующие поправки в региональный бюджет утвердили во вторник депутаты Госсовета республики.

"Принимаемый закон позволит сдержать рост тарифов на коммунальные услуги, прежде всего на отопление, их рост не превысит 4%. Особенно важен закон для жителей сельской местности, где себестоимость коммунальных услуг значительно выше. Рост затрат коммунальщиков обусловлен также увеличением стоимости всех видов топлива, особенно тех, цены на которые не контролируются ФАС России. Закон потребует дополнительных расходов республиканского бюджета - 270 млн рублей", - сообщила депутатам заместитель регионального министра энергетики, ЖКХ и тарифов Анна Тюрнина.

Как пояснил журналистам председатель комитета по социальной политике Госсовета Коми Сергей Артеев, депутаты намерены особо следить за ростом тарифов в регионе. "С прошлого года мы активно обсуждаем тарифообразование, находясь в противостоянии с профильным министерством. Мы привлекли экспертов, все свои наработки отправили в ФАС России, откуда на прошлой неделе получили ответ: республике нужно более четко поставить вопрос о реструктуризации и модернизации теплоэнергетики с привлечением инвесторов. Нужно выработать новые подходы в тарифообразовании. Этими рекомендациями ФАС России мы и будем руководствоваться", - сказал Артеев.