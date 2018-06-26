Источник: Сбербанк планирует размещение облигаций на сумму не менее 15 млрд рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сбербанк 28 июня начнет размещение облигаций на сумму не менее 15 млрд рублей, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Объем размещения не менее 15 млрд рублей, срок обращения - три года и семь месяцев, ориентир ставки купона - не выше 7,6% годовых", - сообщил он.

Размещение планируется в рамках зарегистрированной на 50 млрд рублей программы. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Росельхозбанк и ИК "Регион".

Сбербанк в начале апреля планировал размещение биржевых облигаций на 15 млрд рублей, но отменил его из-за волатильности на рынке после введения новых санкций США.