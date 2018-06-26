Производители Татарстана рассматривают варианты поставки халяльного мяса птицы в ОАЭ

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Производители из Татарстана рассматривают варианты поставки халяльного мяса птицы на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил ТАСС во вторник председатель комитета по стандарту "Халяль" Духовного управления мусульман Татарстана Марат Низамов.

"Производители изучают условия аккредитации, вопросы логистики - они очень непростые, затратные... Пока только рассматривают [варианты], прямых поставок пока нет... Здесь будет все исходя из бизнес-интересов: они посмотрят, какая логистика, какая потребность в непосредственно в магазинах в Арабских Эмиратах в сетях, чтобы это всё было выгодно", - сказал он.

Низамов добавил, что на сегодняшний день Комитет по стандарту "Халяль" подал заявку на аккредитацию в Агентство по стандартизации и метрологии ОАЭ (ESMA). "Мы работаем, уже ездили туда, подали туда заявку - идет работа", - отметил он.

Растущий халяльный рынок и дорогостоящая сертификация

Рынок халяль-индустрии в Татарстане исчисляется миллиардами, но конкретной статистики по республике пока нет, сообщил журналистам Низамов. "Дело в том, что на сегодняшний день у нас в республике не ведется статистики, у нас есть только отдельные данные по нашим предприятиям - порядка 3 млрд рублей", - сказал он.

По словам Низамова, к халяльному мясу из России есть определенный интерес со стороны иностранных компаний. "Мы были в ОАЭ, мы встречались с бизнесменами, с компаниями, и они нам прямым текстом говорили, что им очень подходит ваша российская птица. Качество устраивает, но необходимо пройти систему международной сертификации", - рассказал он.

Сложность выхода на ближневосточной рынок заключается в дорогостоящей и сложной сертификации по стандартам халяль. Сначала производитель должен пройти проверку в Россельхознадзоре и получить специальное разрешение для выхода со своим продуктом на конкретную страну, отметил Низамов. Россельхознадзор проводит аудит на предприятии. "Проверяется вся технология, условия и выдается разрешение сначала от российского надзорного органа", - добавил он.

Затем производится аккредитация в самой стране, в которую планируется поставлять продукт. Для аудита приезжают специалисты-аудиторы из разных стран. "Им необходимо предоставить первый класс перелета, пятизвездочную гостиницу и у них очень дорогие услуги, начиная от 1 тыс. долларов в день. Крупные компании исходя из своих объемов могут проходить эту аккредитацию и могут потянуть сумму и затраты, эта процедура длится от трех до шести месяцев", - сказал Низамов.

Халяль (с араб. halal - разрешенный) - продукты или услуги, производимые или предоставляемые согласно нормам шариата. Термин применяются к сфере питания, услуг, финансирования, изготовления косметики и др. В Коране конкретно определяется список запретных для питания продуктов, среди них - свинина, алкоголь, мертвечина и др.