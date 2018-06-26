ФАС предписала комитету по тарифам Петербурга перейти на физический метод расчета тепла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России предписала комитету по тарифам Санкт-Петербурга перейти на физический метод при расчете тарифов на теплоснабжение компании "ТГК-1" (входит в "Газпром энергохолдинг"), говорится в документе ведомства, опубликованном во вторник на официальном сайте. Такой подход позволит отразить реальную стоимость топлива, затрачиваемого на производство теплоэнергии, при этом тарифы для жителей города не повысятся.

"Предписать комитету по тарифам Санкт-Петербурга при установлении тарифов в сфере теплоснабжения ПАО "ТГК-1" на территории Санкт-Петербурга на 2018 год учесть величину экономически обоснованных расходов в составе тарифов в сфере теплоснабжения, <…> а также учесть величину корректировки необходимой валовой выручки в связи с отклонением фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов в 2016 году", - говорится в документе.

Сейчас расчет тарифов для компании "ТГК-1" регулируется по пропорциональному методу, который занижает расход топлива на производство тепла и увеличивает на электроэнергию. В итоге тарифы на тепло оказываются ниже экономически обоснованного уровня, а цена на электроэнергию завышается. Физический метод устраняет перекрестное субсидирование, но может приводить к росту тарифов на тепло.

Как пояснили ТАСС в компании "ТГК-1", изменения не повлекут рост тарифа на тепловую энергию для жителей города, однако могут привести к увеличению тарифов для промышленных предприятий.

ТАСС не располагает комментарием комитета по тарифам.

ПАО "ТГК-1" - ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт- Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. 19 из них расположены за Полярным кругом. По данным официального сайта организации, доля компании на рынке тепловой энергии Санкт-Петербурга составляет около 50%.