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США призвали своих союзников отказаться от импорта иранской нефти к началу ноября

Экономика и бизнес
26 июня, 18:25 UTC+3

В Госдепе подчеркнули, что союзники Штатов должны принять решение до 4 ноября

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Межведомственная делегация Соединенных Штатов проводит встречи с партнерами и союзниками с целью донести до них политику Вашингтона, в частности, призывая отказаться от импорта иранской нефти к началу ноября. Об этом заявил во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга во время телефонного брифинга с журналистами.

Отвечая на вопрос о том, призывают ли дипломаты и представители министерства финансов США своих союзников "сократить импорт [иранской] нефти до нуля", он ответил: "Да, мы призываем их сократить [импорт] до нуля". По словам представителя внешнеполитического ведомства, союзники должны принять такое решение до 4 ноября.

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