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Uber получил 15-месячную лицензию на работу в Лондоне

Экономика и бизнес
26 июня, 20:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, июня. /ТАСС

По мнению транспортной компании-оператора Transport for London, деятельность Uber не соответствует требованиям безопасности

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ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Магистратский суд лондонского округа Вестминстер во вторник удовлетворил апелляцию американской компании Uber на решение транспортной компании-оператора Transport for London (TFL) о непродлении лицензии на осуществление деятельности в британской столице. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Как сообщается, председательствовавший на заседании судья заявил о том, что компании Uber предоставлена лицензия на работу в Лондоне сроком на 15 месяцев.

В сентябре 2017 года оператор транспортной системы Лондона отказался продлевать лицензию Uber, чей срок действия истекал в октябре. По мнению TFL, ее деятельность не соответствует требованиям безопасности, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза. Согласно существующему законодательству, до окончания рассмотрения апелляции со стороны Uber деятельность компании в британской столице не прекращается.

Uber - международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты частного такси. Мобильным приложением Uber в Лондоне пользуются около 3,5 млн человек.

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