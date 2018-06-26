Пассажиропоток в московском метро с начала ЧМ-2018 вырос на 3,2%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток в Московском метрополитене, который является самым популярным видом транспорта в столице в период проведения чемпионата мира по футболу, с середины июня вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Мы считаем, что весь город благодаря совместной работе Оргкомитета чемпионата мира, полиции, Росгвардии справляется с пассажиропотоком. Серьезной проблемы для транспортной системы нет. Метрополитен является самым популярным транспортом во время чемпионата мира. Пассажиропоток в метро вырос на 2,6 млн человек или 3,2% относительно такого же периода прошлого года", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что в понедельник, 25 июня, метрополитеном и Московским центральным кольцом воспользовались почти 7,8 млн пассажиров, что на 328 тыс. больше, чем в предыдущий понедельник. При этом 150 тыс. поездок совершили болельщики, еще 178 тыс. - новые пользователи.

Перед началом матчей самыми востребованными станциями становятся "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Лубянка", "Парк Культуры", "Добрынинская", "Фрунзенская", "Кропоткинская", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Павелецкая". Через турникеты на них каждый час проходят от 1,2 тыс. до 5,3 тыс. человек.

"Мы добились впечатляющих результатов - зрители покидают территории арен максимально быстро. В этом большая заслуга, в том числе, гостей соревнований, которые пользуются всеми подсказками, которые подготовил транспортный комплекс города. Так, сегодня зрители покидают "Лужники" за 1 час 15 минут - на 15 минут быстрее, чем в день открытия чемпионата", - добавил заммэра.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.