Медведев проведет совещание по теме международной торговли

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду совещание по вопросам международной торговли. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер Алексей Гордеев, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минпромторга Денис Мантуров и руководители ряда ведомств.

Приоритетные проекты

В настоящее время в России по направлению стратегического развития в сфере международной кооперации и экспорта реализуются четыре приоритетных проекта: "Экспорт продукции АПК", "Экспорт в промышленности", "Развитие экспортного потенциала российской системы образования" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". В октябре прошлого года, говоря о развитии экспорта в сферах сельского хозяйства и промышленности, Медведев отметил "в целом хорошие результаты", в том числе по продажам за рубеж отечественной продукции автопрома, авиастроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения.

18 июня этого года, на первом после формирования нового состава кабмина заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Медведев напомнил о поставленной главой государства цели добиться увеличения к 2024 году объема несырьевого неэнергетического экспорта до $250 млрд и объема экспорта услуг до $100 млрд. Премьер заявил, что одной из первоочередных задач является отмена избыточных требований при лицензировании экспорта и валютном контроле, а также развитие Российским экспортным центром (РЭЦ) системы одного окна.

Финансовая поддержка экспорта

Также необходимо, по словам премьер-министра, завершить формирование эффективной системы финансовой поддержки экспорта. Глава правительства тогда, в частности, сообщил о подписании постановления, согласно которому размер предельного финансирования по экспортному проекту увеличивается более чем в два раза - с 7 млрд до 15 млрд рублей. Кроме того, для привлечения в эту сферу как можно большего числа коммерческих банков был смягчен критерий их отбора, а само понятие экспортного кредита было расширено.

Участники заседания тогда обсудили также возможность использования механизма специального инвестиционного контракта, в рамках которого компания может получить господдержку, если обязуется поставлять на экспорт определенный объем продукции или услуг.

Медведев на заседании 18 июня указал также на необходимость модернизировать российские торгпредства за рубежом. Система российских торговых представительств была создана в 1923 году в условиях государственной монополии на внешнюю торговлю. Сейчас у России 57 торговых представительств, 12 отделений торгпредств и четыре постпредства в 57 странах мира. При формировании структуры нового правительства в мае руководство деятельностью торговых представительств России было передано из ведения Минэкономразвития в Минпромторг.