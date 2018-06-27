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Сенаторы обсудят на заседании закон о поправках в бюджет и заслушают отчет Кудрина

Экономика и бизнес
27 июня, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Докладчиком по теме бюджета выступит министр финансов Антон Силуанов

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российские сенаторы обсудят на пленарном заседании в среду с первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым поправки в федеральный бюджет на 2018 год и рассмотрят закон о праве общественных палат назначать наблюдателей в избирательные комиссии на выборах всех уровней.

Так, в начале заседания будет рассмотрен закон о поправках к федеральному бюджету на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Докладчиком по этому вопросу выступит Силуанов.

Законом предлагается в 2018 году перераспределить около 162,8 млрд рублей по приоритетным направлениям. Таким образом правительство прописало новое распределение для 224,7 млрд рублей из бюджета. В частности, 5 млрд будет направлено на докапитализацию Россельхозбанка, еще 5 млрд - на взнос в уставный капитал Промсвязьбанка для обеспечения кредитования головных исполнителей гособоронзаказа. Закон предполагает поддержку отечественных автомобилестроителей за счет выделения им субсидий на 36,4 млрд рублей.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступит с отчетом о работе ведомства за 2017 год.

"Правительственный час" и законы к рассмотрению

В рамках "правительственного часа" выступит руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин, который расскажет о состоянии промышленной, энергетической, ядерной и радиационной безопасности в России.

Кроме того, в рубрике "Час субъекта РФ" губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий расскажут сенаторам о социально-экономическом развитии региона.

Также в повестку дня Совета Федерации включены изменения в законодательство о выборах, которые наделяют Общественную палату РФ и общественные палаты субъектов РФ правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в региональные органы государственной власти и органы местного самоуправления. Кроме того, будут рассмотрены законы о регулировании долевого строительства, особенностях реорганизации ФГУП "Почта России", поправки в Налоговый и Уголовный кодексы.

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Темы
Ярославская область Ситуация вокруг Промсвязьбанка
Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич Силуанов, Антон Германович Кудрин, Алексей Леонидович Алешин, Алексей Владиславович
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