В Шанхае открывается Всемирный мобильный конгресс

ШАНХАЙ, 27 июня. /ТАСС/. Последние высокотехнологичные новинки и тенденции развития глобальной телекоммуникационной индустрии представят на открывающемся в среду в Шанхае Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress Shanghai, MWC Shanghai). Участие в выставке, которая считается одним из крупнейших мировых событий в телекоммуникационной сфере, в этом году примут свыше 550 компаний из более чем 100 стран и регионов мира.

Данное мероприятие посещают не только профессионалы мобильного сектора и смежных отраслей, но и простые потребители, старающиеся идти в ногу со временем и следить за развитием высоких технологий. Организаторы выставки ожидают, что число посетителей в этом году может превысить 60 тыс. человек.

MWC Shanghai в 2018 году будет проходить под лозунгом "Открой для себя лучшее будущее" на территории Шанхайского нового международного выставочного центра в районе Пудун. Выставочная площадь охватит семь павильонов, в которых разместятся отдельные стенды компаний и целые национальные экспозиции с инновационными продуктами, услугами и технологиями, формирующими будущее мобильных устройств и всей мобильной индустрии. Речь идет, прежде всего, о мобильных телефонах, сетевой инфраструктуре, программном обеспечении, разработке мобильных приложений, открытых мобильных системах, мобильном интернете и других наработках на рынке IT и телекоммуникаций.

Официальная церемония открытия выставки, участие в которой примут представители руководящего состава ведущих мировых компаний в сфере мобильной индустрии, также пройдет под лозунгом "Открой для себя лучшее будущее", который был выбран организаторами не случайно. За 20 лет развития мобильной связи она охватила две трети населения всей планеты и составляет сейчас порядка 5% от всего мирового ВВП. В ближайшие 20 лет, подчеркивается в материалах организаторов конгресса, мобильная индустрия дает человечеству шанс на лучшее будущее в плане сокращения неравенства, упрощения доступа к образованию, финансам и информации. Ожидается, что с приветственным словом к участникам выставки на ее открытии выступят, в частности, председатель Совета директоров China Mobile Шан Бин и президент China Telecom Лю Айли.

Ключевые мероприятия

За три дня работы выставки пройдет множество мероприятий и презентаций, связанных, к примеру, с технологиями стандарта связи 5G, новым обликом интернета вещей, облачными технологиями в телекоммуникационной сфере, искусственным интеллектом и многими другими направлениями развития мобильной индустрии.

Специальные программы партнеров конгресса позволят участникам выставки познакомиться с ведущими компаниями в данной отрасли. Каждая из таких программ, разработанная лидерами мировой мобильной индустрии, охватывает ряд направлений, связанных с отраслевыми идеями, решениями для компаний, запуском новых продуктов, демонстрациями, тематическими исследованиями и семинарами. Все это позволяет ознакомится со стремительно развивающейся и постоянно меняющейся мобильной индустрией.

В числе значимых событий выставки станет раздел "умный город", который активно поддерживается как администрацией Шанхая, так и центральными китайскими ведомствами. Основная направленность соответствующих мероприятий будет сосредоточена вокруг выстраивания взаимодействия между Китаем и европейскими странами в построении высокотехнологичных "умных городов" будущего.

Инновационный город

Одним из самых ярких событий Всемирного мобильного конгресса в Шанхае традиционно станет GSMA Innovation City. В этом выставочном разделе посетители смогут ознакомится с теми новыми мобильными продуктами и услугами, которые реально влияют на жизнь людей, работу предприятий и правительств как в азиатских странах, так и во всем мире. В Шанхае пройдет демонстрация не только ведущих мировых брендов, но и начинающих компаний. Программой этой части конгресса предусмотрена демонстрация передовых технологий в таких разделах, как интернет вещей, мобильные сети и подключения, а также презентация новых концепций ведущих мировых игроков телекоммуникационной сферы.

Российская экспозиция

В этом году российская экспозиция организована Российским экспортным центром, который собрал под единым стендом 15 компаний из РФ, готовых представить на этом ведущем отраслевом мероприятии свои уникальные продукты и решения, способные конкурировать с зарубежными аналогами. Данная структура занимается поддержкой и продвижением экспорта, в частности, инновационной и высокотехнологичной продукции российских компаний в соответствии с поставленными правительством страны задачами. Подобные выставки дают возможность российским компаниям не только получить выход на азиатский и другие рынки, но и обменяться мнениями по основным тенденциям развития мобильных технологий с ведущими мировыми игроками отрасли.

Деловая программа российских компаний на выставке предусматривает встречи с зарубежными коллегами, потенциальными партнерами и покупателями, участие в общих мероприятиях конгресса, семинарах и различных отраслевых сессиях. Официальное открытие российского павильона запланировано на 28 июня. В нем примут участие и официальные лица, в частности, представители генконсульства РФ в Шанхае, Российского экспортного центра, состоится серия презентаций российской продукции и встреч с зарубежными участниками выставки, на которых будут рассмотрены перспективы сотрудничества в телекоммуникационной сфере.

О Всемирном мобильном конгрессе

Всемирный мобильный конгресс организуется в различных странах Ассоциацией GSM (GSMA), которая представляет интересы игроков мобильного сектора и объединяет около 800 операторов из порядка 300 компаний в общую индустриальную экосистему. В их числе производители мобильных телефонных устройств и программного обеспечения, поставщики оборудования и интернет-компании, а также представители смежных отраслей индустрии.

Ассоциация организует на различных площадках по всему миру крупные отраслевые конгрессы и профильные конференции. Ее штаб-квартира находится в Лондоне.