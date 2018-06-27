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"Ъ": ФНС предлагает лишать статуса ИП при долгах и отсутствии налоговой отчетности

Экономика и бизнес
27 июня, 0:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Глава ведомства Михаил Мишустин отметил, что налоговый орган, как и в случае с юридическими лицами, будет публиковать решение о предстоящем исключении

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России предложила лишать статуса индивидуального предпринимателя, если он не сдавал налоговую отчетность более одного года и имеет долги. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".

"Совместно с коллегами из Минфина мы подготовили и внесли в правительство поправки в закон о регистрации, согласно которым налоговый орган сможет, как в случае с юридическими лицами, прекращать статус ИП, если он не сдавал налоговую отчетность более года и имеет неурегулированную налоговую задолженность или задолженность по платежам во внебюджетные фонды", - отметил Мишустин.

Он также добавил, что налоговый орган, как и в случае с юридическими лицами, будет публиковать решение о предстоящем исключении, и если в течение трех месяцев не последует мотивированных возражений, ИП будет исключено из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

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