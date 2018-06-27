Счетная палата: госпрограмма помощи ипотечным заемщикам выполняет свою задачу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Счетная палата назвала государственную программу помощи ипотечным заемщикам в целом выполняющей свою задачу. Об этом говорится в сообщении палаты по итогам анализа использования средств резервного фонда правительства, направленных в 2017 году на реализацию программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам.

"Программа помощи заемщикам по ипотечным жилищным кредитам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в целом выполняет свою задачу, при этом сохраняется ряд недостатков", - говорится в сообщении палаты.

Недостаток программы

Счетная палата считает, что условия программы сформулированы "непрозрачно и непонятно для широкого круга заемщиков", оказавшихся не в состоянии грамотно оформить заявки на реструктуризацию. Это обусловило высокий процент отказов в реструктуризации со стороны лидеров рынка ипотечного кредитования, говорится в сообщении.

Также аудит показал, что итоговое решение о реструктуризации принимается исключительно кредитором (т.е. банком - прим. ТАСС), который на любом этапе может отказать в пересмотре условий ипотеки. "Так, кредиторами отказано в реструктуризации девяти ипотечных кредитов, одобренных межведомственной комиссией, в связи с несогласием с условиями предоставления господдержки", - подчеркивает контрольный орган.

Кроме того, банками практически не используются дополнительные механизмы помощи заемщикам по кредитам в российских рублях, а именно снижение ставки и пролонгация на срок свыше года. Кроме того, недостаточно востребован механизм реструктуризации валютных кредитов за счет изменения валюты кредита по курсу ниже курса Банка России, говорится в сообщении.

Помощь многодетным семьям

Среди положительных аспектов реализации программы Счетная палата отметила ее ориентацию на оказание помощи наименее защищенным категориям граждан, в первую очередь семьям с детьми с невысоким уровнем дохода, для которых ипотечное жилье является единственным. "По состоянию на 1 мая 2018 года 83,1% реструктурированных ипотечных кредитов были предоставлены именно таким семьям", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, программа помогла обеспечить реструктуризацию для валютных заемщиков, наиболее пострадавших от изменения курса рубля в 2014-2015 годах. "На 1 мая 2018 года 66,43% реструктурированных кредитов с выплаченным возмещением являются валютными", - отмечает палата.

О создании программы помощи ипотечникам

Программа помощи была утверждена в целях реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, когда уровень ставок по ипотечным жилищным кредитам превышал 13%. В рамках программы АО "ДОМ.РФ" (ранее - АИЖК) в 2015 году из федерального бюджета было выделено 4,5 млрд рублей. На продолжение программы из резервного фонда правительства РФ было дополнительно выделено 2 млрд рублей в 2017 году. В настоящее время Госдумой приняты поправки в бюджет Российской Федерации, предусматривающие увеличение объема финансирования программы на 731 млн рублей.

Сколько семей получили помощь

Свыше 20 тыс. семей получили поддержку государства за все время действия программы помощи заемщикам, отмечает в свою очередь оператор программы ДОМ.РФ. "Из них 19,2 тыс. семей с ипотекой в рублях и 1,4 тыс. семей с ипотекой в иностранной валюте", - говорится в сообщении единого института развития в жилищной сфере. В том числе, реструктуризацию с 2017 года получили 1753 семей на общую сумму 1,7 млрд рублей, еще по 200 заявкам ожидается реструктуризация в ближайшее время, отмечает ДОМ.РФ.

Среди получивших помощь с августа 2017 года - 367 многодетных семей, 447 семей с инвалидами, 48 ветеранов боевых действий, 753 семьи с несовершеннолетними детьми и студентами-очниками, 138 семей из иных социальных категорий. Средний размер помощи в этот период составляет 964 тыс. рублей. Наиболее активными участниками программы по количеству реструктурированных кредитов являются Сбербанк, Банк ВТБ, ДельтаКредит, Москоммерцбанк, Райффайзенбанк, отмечает ДОМ.РФ.

Кроме того, в 2017 году Минстроем России была создана межведомственная комиссия, которая в индивидуальном порядке рассматривала особо сложные случаи, когда заемщики нуждались в господдержке, но не отвечали требованиям программы. Комиссия не только одобряет заявки на реструктуризацию, но и рекомендует банкам пользоваться собственными программами реструктуризации или заменить валюту кредита.