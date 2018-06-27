Счетная палата: госпрограмма помощи ипотечным заемщикам выполняет свою задачу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Счетная палата назвала государственную программу помощи ипотечным заемщикам в целом выполняющей свою задачу. Об этом говорится в сообщении палаты по итогам анализа использования средств резервного фонда правительства, направленных в 2017 году на реализацию программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам.
"Программа помощи заемщикам по ипотечным жилищным кредитам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в целом выполняет свою задачу, при этом сохраняется ряд недостатков", - говорится в сообщении палаты.
Счетная палата считает, что условия программы сформулированы "непрозрачно и непонятно для широкого круга заемщиков", оказавшихся не в состоянии грамотно оформить заявки на реструктуризацию. Это обусловило высокий процент отказов в реструктуризации со стороны лидеров рынка ипотечного кредитования, говорится в сообщении.
Также аудит показал, что итоговое решение о реструктуризации принимается исключительно кредитором (т.е. банком - прим. ТАСС), который на любом этапе может отказать в пересмотре условий ипотеки. "Так, кредиторами отказано в реструктуризации девяти ипотечных кредитов, одобренных межведомственной комиссией, в связи с несогласием с условиями предоставления господдержки", - подчеркивает контрольный орган.
Кроме того, банками практически не используются дополнительные механизмы помощи заемщикам по кредитам в российских рублях, а именно снижение ставки и пролонгация на срок свыше года. Кроме того, недостаточно востребован механизм реструктуризации валютных кредитов за счет изменения валюты кредита по курсу ниже курса Банка России, говорится в сообщении.
Среди положительных аспектов реализации программы Счетная палата отметила ее ориентацию на оказание помощи наименее защищенным категориям граждан, в первую очередь семьям с детьми с невысоким уровнем дохода, для которых ипотечное жилье является единственным. "По состоянию на 1 мая 2018 года 83,1% реструктурированных ипотечных кредитов были предоставлены именно таким семьям", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, программа помогла обеспечить реструктуризацию для валютных заемщиков, наиболее пострадавших от изменения курса рубля в 2014-2015 годах. "На 1 мая 2018 года 66,43% реструктурированных кредитов с выплаченным возмещением являются валютными", - отмечает палата.
Программа помощи была утверждена в целях реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, когда уровень ставок по ипотечным жилищным кредитам превышал 13%. В рамках программы АО "ДОМ.РФ" (ранее - АИЖК) в 2015 году из федерального бюджета было выделено 4,5 млрд рублей. На продолжение программы из резервного фонда правительства РФ было дополнительно выделено 2 млрд рублей в 2017 году. В настоящее время Госдумой приняты поправки в бюджет Российской Федерации, предусматривающие увеличение объема финансирования программы на 731 млн рублей.
Свыше 20 тыс. семей получили поддержку государства за все время действия программы помощи заемщикам, отмечает в свою очередь оператор программы ДОМ.РФ. "Из них 19,2 тыс. семей с ипотекой в рублях и 1,4 тыс. семей с ипотекой в иностранной валюте", - говорится в сообщении единого института развития в жилищной сфере. В том числе, реструктуризацию с 2017 года получили 1753 семей на общую сумму 1,7 млрд рублей, еще по 200 заявкам ожидается реструктуризация в ближайшее время, отмечает ДОМ.РФ.
Среди получивших помощь с августа 2017 года - 367 многодетных семей, 447 семей с инвалидами, 48 ветеранов боевых действий, 753 семьи с несовершеннолетними детьми и студентами-очниками, 138 семей из иных социальных категорий. Средний размер помощи в этот период составляет 964 тыс. рублей. Наиболее активными участниками программы по количеству реструктурированных кредитов являются Сбербанк, Банк ВТБ, ДельтаКредит, Москоммерцбанк, Райффайзенбанк, отмечает ДОМ.РФ.
Кроме того, в 2017 году Минстроем России была создана межведомственная комиссия, которая в индивидуальном порядке рассматривала особо сложные случаи, когда заемщики нуждались в господдержке, но не отвечали требованиям программы. Комиссия не только одобряет заявки на реструктуризацию, но и рекомендует банкам пользоваться собственными программами реструктуризации или заменить валюту кредита.