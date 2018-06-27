Борисов сменил Рогозина в комиссиях по сотрудничеству с Индией и Сирией

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов будет курировать сотрудничество с Сирией и Индией в научно-технических и экономических вопросах, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. Это следует из распоряжения кабинета министров, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить заместителя председателя правительства РФ Борисова Ю. И. председателем российских частей межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Рогозина Д. О.", - говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин 24 мая назначил Рогозина гендиректором госкорпорации "Роскосмос".