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Борисов сменил Рогозина в комиссиях по сотрудничеству с Индией и Сирией

Экономика и бизнес
27 июня, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Юрий Борисов возглавит комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с двумя странами

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов будет курировать сотрудничество с Сирией и Индией в научно-технических и экономических вопросах, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. Это следует из распоряжения кабинета министров, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить заместителя председателя правительства РФ Борисова Ю. И. председателем российских частей межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Рогозина Д. О.", - говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин 24 мая назначил Рогозина гендиректором госкорпорации "Роскосмос".

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Персоны
Борисов, Юрий Иванович Рогозин, Дмитрий Олегович Путин, Владимир Владимирович
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