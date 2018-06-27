Трутнев: делегация КНДР примет участие в ВЭФ как минимум на министерском уровне

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Делегация КНДР примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке, где будет представлена как минимум на министерском уровне, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

"Ответа от КНДР у нас на сегодняшний день нет. Мы точно знаем, что делегация КНДР будет, будет представлена как минимум министром. Будут ли принимать учатие более высокопоставленные представители КНДР на сегодняшний день у нас ответа нет. В зависимости от этого ответа, и от их желания участвовать в трёхстороннем диалоге, мы будем или не будем его проводить, но мы к нему со своей стороны готовы", - сказал он.