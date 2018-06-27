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Матвиенко советует главе Счетной палаты заниматься профилактикой, а не только карать

Экономика и бизнес
27 июня, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Сейчас "этого немного не хватает", отметила спикер Совфеда

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Счетная палата (СП) РФ должна уделять больше внимания профилактике правонарушений и разъяснять их недопустимость, а не только "хватать всех за руку". Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам обсуждения в верхней палате парламента отчета Счетной палаты о ее работе в 2017 году.

"Действительно, Счетной палатой сделано очень много, но я уверена, Алексей Леонидович [Кудрин, председатель СП], что с учетом вашего колоссального опыта в этой сфере появятся новые краски, новые направления, новая энергетика", - сказала спикер, обращаясь к Кудрину.

"Я поддерживаю ваше предложение... Задача ведь не только в том, чтобы всех хватать за руку и кровь пускать, - продолжила она. - Мне кажется, Счетная палата должна больше внимания уделять профилактике правонарушений, разъяснениям, работе с региональными и федеральными органами власти". По мнению Матвиенко, сейчас "этого немного не хватает".

"Не только должен быть карающий меч, но очень важна профилактическая работа", - повторила политик.

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Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович Матвиенко, Валентина Ивановна
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