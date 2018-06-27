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Инвесторы Архангельской области получили льготы по налогу на движимое имущество

Экономика и бизнес
27 июня, 16:08 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 27, июня. /ТАСС

Новые ставки действуют для имущества, с даты выпуска которого прошло не более трех лет

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Льготы по налогу на движимое имущество на три года получили инвесторы в сфере лесопромышленного комплекса (ЛПК), пассажирских перевозок, автомобильной отрасли, малый и средний бизнес Архангельской области. Соответствующий законопроект приняли во втором чтении в среду на очередной сессии региональные парламентарии.

"Был федеральный закон, который этот налог отменял, но с 2018 года эту льготу отменили: по федеральному закону в этом году налог 1,1%, со следующего года 2,2 %. Мы предоставили в этом году 0,55% и со следующего года 1,1%. Это для предприятий ЛПК, строительства, аэропортовая деятельность, воздушный транспорт, автомобильные дороги и малый и средний бизнес весь вошел", - сказал ТАСС председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлов.

Он добавил, что под действие закона попадает более тысячи предприятий, которые работают в Архангельской области.

Новые ставки налога действуют для имущества, с даты выпуска которого прошло не более трех лет и поставленного на учет ранее 2018 года. Налог на движимое имущество, поставленное на учет в 2018 году в качестве основных средств, снижен до 0,1%.

"Это сделано, чтобы создать инвестиционную привлекательность региона, чтобы предприятия могли купить новое оборудование, могли модернизироваться", - уточнил Дятлов.

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