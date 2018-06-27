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"Русгидро" изучит проект новой программы модернизации, включив в него три проекта в ДФО

Экономика и бизнес
27 июня, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Речь идет о проектировании и строительстве Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-1 и второй очереди Якутской ГРЭС-2

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. "Русгидро" готова начинать проектирование и строительство трех станций на Дальнем Востоке в рамках программы модернизации энергомощностей, предполагающей возврат инвестиций, в случае включения проектов в программу. Об этом сообщил председатель правления "Русгидро" Николай Шульгинов в рамках годового собрания акционеров.

"Мы ждем принятия постановления правительства. Сегодня ночью был вывешен проект постановления на regulation про модернизацию тепловой энергетики. Мы его изучим. Я надеюсь, что в этом постановлении будут отражены те поручения президента с конкретным перечнем приоритизации объектов по Дальнему Востоку. И в случае принятия всех решений, мы готовы начинать проектирование и строительство Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-1, второй очереди Якутской ГРЭС-2", - сказал он.

В беседе с журналистами Шульгинов уточнил, что оценка инвестиций на модернизацию тепловых станций на Дальнем Востоке составляет 153 млрд руб. Общая сумма платежей по ДПМ (договоров на предоставление мощности) с учетом доходности в размере 14% составит 300 млрд руб.

Ранее Минэнерго РФ разместило проект постановления правительства, утверждающий механизм привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций. Планируется, что до 2035 года в рамках новой программы будет модернизировано до 39 ГВт энергетических мощностей общей стоимостью не более 1,35 трлн руб.

Разработанный механизм привлечения инвестиций в электроэнергетику предусматривает, в том числе возможность модернизации и нового строительства тепловых электростанций на Дальнем Востоке.

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