Московское УФАС нашло признаки нарушения авторских прав FIFA компанией "Конфаэль"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ выявило нарушения в действиях производителя авторских кондитерских изделий "Конфаэль", который разместил на своем сайте баннер, выполненный официальным шрифтом чемпионата мира 2018 года по футболу.

"Ведомство установило, что "Конфаэль" размещал на своем официальном сайте баннер, где надпись "подарок к чемпионату мира по футболу 2018" была выполнена официальным шрифтом соревнований Dusha. В настоящий момент компания убрала со своего сайта словосочетание "чемпионат мира по футболу", однако сохранила остальную информацию, которая может сформировать у потребителя представление о FIFA", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте УФАС.

Также отмечается, что на сайте компании "Конфаэль" до сих пор осталась часть информации, выполненная шрифтом Dusha.

По информации антимонопольной службы, в действиях компании усматриваются признаки нарушения пунктов 1 и 2 части 1 статьи 20 закона о порядке проведения чемпионата мира 2018 года по футболу. Он, в частности, запрещает осуществление любых видов маркетинга с использования символики спортивных соревнований без разрешения FIFA.

Дело в отношении компании "Конфаэль" будет рассмотрено УФАС РФ 28 июня.