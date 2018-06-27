Автопроизводители США предупредили Трампа о негативном влиянии пошлин на рабочие места

ТАСС, 27 июня. Альянс автопроизводителей США предупредил администрацию Трампа, что введение импортных пошлин на автомобили понесет за собой сокращение сотни тысяч рабочих мест и резкое увеличение стоимости автомобилей. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.

Президент США Дональд Трамп пригрозил на прошлой неделе ввести таможенные пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если ЕС не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний.

"Вместо того, чтобы создавать рабочие места, эти пошлины приведут к потере сотни тысяч рабочих мест в сфере производства и продаже автомобилей, - заявил Альянс автопроизводителей США. - Они повысят стоимость для американских потребителей, ограничат их выбор и подавят рынок сбыта автомобилей США".

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно для всех стран, которые поставляют продукцию в США. В ответ государства ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на американские товары общим объемом €2,8 млрд.

Накануне пресс-секретарь альянса американских автопроизводителей Глория Бергквист озвучила расчеты, согласно которым 25%-ная пошлина на импорт легковых автомобилей в США приведет к подорожанию каждого транспортного средства на $5,8 тыс., а в целом американские потребители переплатят примерно $45 млрд. Цены на импортные автозапчасти также возрастут. Это может нейтрализовать позитивный эффект от снижения налогов.

В конце мая Трамп потребовал от своих служб проанализировать ситуацию с импортом автомобилей в США в интересах национальной безопасности. Аналогичные процедуры предшествовали введению Вашингтоном пошлин на европейскую сталь и алюминий.