Власти Вологодской области приняли поправки в бюджет, увеличив расходы на инфраструктуру

ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Вологодской области в среду приняли поправки в бюджет региона, предусматривающие рост доходов бюджета на 2,3 млрд рублей, расходов - на 3,3 млрд рублей.

"Расходную часть предлагается увеличить на 3,3 млрд рублей за счет поступления дополнительных средств из федерального бюджета в объеме 1,3 млрд, пожертвования ООО "Газпром трансгаз Ухта" на строительство социальных объектов в регионе в сумме 965 млн рублей и направления около 1 млрд рублей остатка неиспользованных средств на начало года. Общий объем капитальных вложений на развитие дополнительно будет увеличен на 2,4 млрд рублей и составит в этом году 8 млрд рублей", - представила поправки заместитель губернатора области, начальник Департамента финансов Валентина Артамонова.

По ее словам, благодаря дополнительным поступлениям в первую очередь решается вопрос повышения минимального размера оплаты труда до 11163 рублей. Дополнительные средства в объеме 595,7 млн рублей направлены на возведение четырех детсадов на 1170 мест в Вологде и двух детсадов на 840 мест в Череповце. Более 120 млн рублей - на капитальный ремонт и противопожарные мероприятия в школах. Еще 260 млн выделено на улучшение материально-технической базы лечебных учреждений, 72 млн рублей - на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Вытегорском и Кичменгско-Городецком районах, более 40 млн рублей - на ремонт учреждений культуры.

Принято решение перераспределить средства областного Дорожного фонда и выделить дополнительно по 100 млн рублей - Вологде и Череповцу, 50 млн рублей - Соколу, 21 млн рублей - Великому Устюгу на строительство и ремонт муниципальных дорог. На поддержку сельского хозяйства выделено 88 млн рублей, расходы отрасли в целом составят в этом году 2,2 млрд рублей.

За счет пожертвований ООО "Газпром трансгаз Ухта" в сумме 965 млн рублей запланированы строительство и ремонт инфраструктурных и социальных объектов. Будут приведены в порядок системы водоснабжения и водоотведения в Грязовецком районе и часть автодороги Чекшино - Великий Устюг, в Великоустюгском районе - полигон отходов. В Нюксенице планируется построить Дом культуры, на что выделено 174 млн рублей, 194 млн - на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и открытым стадионом в Бабаево, 200 млн рублей - на возведение многофункционального спорткомплекса в Шексне.

По словам председателя профильного комитета областного парламента по бюджету и налогам Андрея Подволоцкого, также выделено 200 млн рублей на продолжение строительства школы в Вологде и 25 млн на возведение многофункционального центра физкультуры, спорта и здоровья в Череповце. В итоге доходы бюджета увеличились на 3,9%, до 60,7 млрд рублей, расходы - на 5,6%, до 61,6 млрд рублей, дефицит бюджета составил 900 млн рублей.