Работу Водоканала в Петербурге проверят по поручению губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Работу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проинспектируют из-за просьбы городских промышленников, которые обеспокоены повышением тарифов на водоснабжение и водоотведение. Соответствующая группа по поручению губернатора города Георгия Полтавченко уже создана на предприятии, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Во вторник на заседании правительства города президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак обратил внимание Полтавченко на плановое повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для промышленных предприятий. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" планирует с 1 июля текущего года увеличить на 12%, что, по мнению предпринимателей, приведет к дополнительной финансовой нагрузке для всей промышленности. Губернатор поручил провести аудит предприятия.

"В настоящее время сформирована рабочая группа с участием представителей Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Санкт-Петербурга, а также представителей ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Данная группа будет проводить комплексный анализ эффективности деятельности ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и предприятий промышленного сектора", - говорится в письменном ответе пресс-службы.

Как отметили в пресс-службе, все участники рабочей группы заявили о готовности к открытому и публичному диалогу "по повышению эффективности капитальных затрат, снижению потерь и неэффективных расходов в производственном процессе".

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что планируют в два раза увеличить промышленное производство и производительность труда к 2035 году. Ожидается, что валовой региональный продукт (ВРП) в номинальном выражении вырастет в пять раз до 20 трлн рублей, в два раза увеличится промышленное производство и производительность труда. Внешнеторговый оборот достигнет $80 млрд, в котором доля экспорта составит порядка 60%.

Тему развития петербургской промышленности губернатор Полтавченко в понедельник обсуждал на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который выразил надежду, что Санкт-Петербург сохранит статус промышленного лидера. Он поставил задачу не потерять "качество промышленного лидера по целому ряду направлений, включая высокие технологии, современные коммуникации, цифровую экономику".