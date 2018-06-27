Половина российских большегрузов зарегистрировалась в системе "Платон"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Системой "Платон" зарегистрирован миллионный большегруз, сообщили в Минтрансе.

По данным аналитического агентства "Автостат", в российском автопарке почти 2 млн грузовиков полной массой свыше 12 тонн.

"Количество зарегистрированных транспортных средств в государственной системе "Платон" достигло миллиона автомобилей", - сообщили в Минтрансе РФ. При этом большинство российских грузоперевозчиков установили бесплатные бортовые устройства. На сегодняшний день их выдано более 770 тысяч.

Регистрации в системе подлежат большегрузы, или грузовики полной массой свыше 12 тонн. Они составляют 53% от всего парка грузовых автомобилей в стране.

Как отметил министр транспорта России Евгений Дитрих, слова которого приводятся в сообщении, в 2018 году внесенная перевозчиками плата через систему "Платон" будет направлена на ремонт федеральных автодорог. "Дорога Р-243 от Костромы до Перми будет полностью приведена к нормативу до конца 2020 года. Еще недавно она была региональной и только на треть соответствовала нормативу. Теперь по этой дороге ежегодно проезжают сотни тысяч автомобилистов, в том числе, грузоперевозчиков", - сказал он.

С момента запуска системы "Платон" в бюджет перечислено почти 50 млрд рублей. На эти средства отремонтировано более 2 тыс. км дорог. Дальнейшее распределение средств, собранных системой, будет осуществляться с учетом мнения грузоперевозчиков на сайте проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Сейчас тариф "Платона" составляет 1,9 рубля за километр. В Минтрансе рассчитывают, что в 2018 году сборы составят 23 млрд рублей.