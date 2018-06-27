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Минюст США одобрил приобретение компанией Disney активов 21st Century Fox за $71 млрд

Экономика и бизнес
27 июня, 20:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

Соглашение должен будет одобрить суд, а также акционеры компаний

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США одобрило сделку по приобретению активов холдинга 21st Century Fox компанией Disney за примерно $71 млн. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ведомства.

Как в нем отмечается, соглашение одобрено при условии, что Disney откажется от владения 22 региональными спортивными каналами телесети Fox и продаст их. После окончательного завершения сделки у Disney будет 90 дней на то, чтобы избавиться от указанных активов.

"Достигнутое соглашение обеспечит сохранение конкуренции в сфере спортивных программ на местных рынках, где Disney и Fox соперничают за право распространения кабельных и спутниковых передач", - отмечается в заявлении Минюста. Соглашение должен будет еще одобрить суд, а также акционеры компаний.

Disney намерена приобрести кино- и телестудию Twentieth Century Fox, ряд популярных франшиз, включая "Люди-Икс" (X-Men) и "Аватар" (Avatar), а также ряд кабельных каналов телесети Fox, в том числе спортивных. Соглашение при этом не затронет телеканал Fox News, ряд других каналов, а также студию компании в Лос- Анджелесе (штат Калифорния).

На активы 21st Century Fox претендовал в том числе американский телекоммуникационный гигант Comcast, однако в итоге Disney предложил большую сумму. По сведениям газеты The Wall Street Journal, магнат Руперт Мердок, которому принадлежит 21st Century Fox, намерен в будущем объединить оставшиеся после сделки активы со своей компанией News Corp.

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