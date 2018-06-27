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Samsung и Apple урегулировали патентный спор, касающийся дизайна смартфонов

Экономика и бизнес
27 июня, 23:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

Подробности соглашения, достигнутого компаниями, не сообщаются

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Компания Apple и корпорация Samsung во внесудебном порядке урегулировали продолжавшийся около семи лет патентный спор, касающийся дизайна смартфонов. Об этом говорится в документах, размещенных в среду в электронной базе суда Северного округа штата Калифорния.

Как в них отмечается, истец и ответчик проинформировали суд о том, что они во внесудебном порядке "договорились отозвать иски и урегулировать свои оставшиеся взаимные претензии" по данному делу. В связи с этим суд закрыл дело, отклонив все жалобы сторон без сохранения за ними прав на предъявление исков по тем же основаниям, отмечается в документах. Подробности соглашения, достигнутого Samsung и Apple, не сообщаются. Конкретные суммы в документах также не фигурируют.

Данное разбирательство продолжалось с 2011 года, когда Apple обвинила Samsung в нарушении прав на интеллектуальную собственность, заявив, что та скопировала дизайн смартфона iPhone. В 2012 году суд в Калифорнии обязал Samsung выплатить $399 млн в связи с тем, что в 11 моделях смартфонов южнокорейской компании были использованы разработки Apple. Samsung оспорила это постановление, и в конечном счете дело дошло до Верховного суда США.

Высшая инстанция вынесла ряд решений по этому делу, в частности предоставив нижестоящему суду право определить размер компенсации, которую должна выплатить Samsung. После повторного разбирательства суд увеличил сумму компенсации, подлежавшей выплате, до $539 млн, хотя Apple рассчитывала получить более $1 млрд. В ходе процесса компании подавали десятки встречных исков и несколько апелляций.

Основанная в 1976 году Apple производит, в частности, смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Компания со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $900 млрд.

Samsung - один из крупнейших производителей электроники и конкурент Apple на рынке гаджетов. Штаб-квартира корпорации расположена в южнокорейском городе Сувон. Ее название переводится на русский язык как "три звезды", под которыми, по мнению некоторых экспертов, подразумевались трое сыновей основателя компании Ли Бён Чхоля.

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