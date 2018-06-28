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Участники транспортного форума в Крыму обсудят развитие дорог и портов на полуострове

Экономика и бизнес
28 июня, 0:53 UTC+3 АЛУШТА /Крым/ 28, июня. /ТАСС

Откроется форум пленарным заседанием, в ходе которого зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько доложит о развитии дорожно-транспортной отрасли страны

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АЛУШТА /Крым/, 28 июня. /ТАСС/. Пятый Крымский транспортный форум откроется в четверг в Алуште, его участники обсудят произошедшие за четыре года после воссоединения полуострова с Россией изменения в логистике региона, а также будущее развитие автомобильных и железных дорог, а также аэропортов и морских портов, сообщили организаторы форума.

За годы воссоединения полуострова с РФ существенно изменилась транспортная инфраструктура и логистика полуострова, среди наиболее крупных проектов - Крымский мост, который соединил полуостров с другими регионами России, и новый терминал симферопольского аэропорта.

"Пятый, юбилейный, Крымский транспортный форум соберет в Алуште профессионалов транспортной отрасли. Делегаты форума обсудят развитие транспортного комплекса Крыма", - говорится в сообщении.

Откроется форум пленарным заседанием, в ходе которого зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько доложит о развитии дорожно-транспортной отрасли страны, осветив законодательный аспект вопроса, а министр транспорта Крыма Юрий Овсянников расскажет о комплексном развитии транспортной инфраструктуры региона.

Дороги, порты, судостроение

В числе других важных вопросов, которые обсудят участники форума, - состояние дорожной сети Крыма. Ранее сообщалось, что около 80% дорог региона не соответствует нормативным требованиям, при этом после воссоединения полуострова с Россией в Крыму начались масштабные работы по реконструкции и строительству новых трасс.

Так, председатель Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов представит концепцию развития автомобильных дорог республики до 2025 года.

"В этом году я впервые планирую принимать участие в Крымском транспортном форуме, - сказал Карпов ТАСС. - Тема выступления будет посвящена концепции развития автомобильных дорог республики на 2018-2024 годы. Программа форума во многом отражает актуальные направления развития транспортной отрасли Крыма и, безусловно, является интересной для профессионалов данной сферы. Надеюсь, что мероприятие даст возможность обсудить планы и перспективы развития как в целом транспортно-логистического комплекса полуострова, так и в части, касающийся модернизации дорожной сети Крыма".

Кроме того, участники форума обсудят потенциал крымского судостроительного и портового комплекса, железной дороги, а также рассмотрят туристические перспективы полуострова после ввода Крымского моста и нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Симферополь, добавили в оргкомитете форума.

По словам организаторов, все рекомендации и предложения участников форума будут учтены оргкомитетом, и соответствующая резолюция с предложениями по развитию транспортно-логистической системы Крыма будет разослана во все федеральные и региональные структуры и организации, которые имеют влияние на обсуждаемые вопросы.

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