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Доходная часть бюджета Сахалинской области увеличена на 2,9 млрд рублей

Экономика и бизнес
28 июня, 4:35 UTC+3

Увеличение доходов областного бюджета произошло за счет фактического поступления налога на прибыль от иностранных инвесторов

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг приняли сразу в двух чтениях поправки в областной закон о региональном бюджете 2018 года, увеличив его доходную часть на 2,9 млрд рублей.

"По уточненной оценке, общий объем прогнозируемых доходов в 2018 году увеличивается на 2,9 млрд рублей и составит 118,9 млрд рублей с ростом против утвержденного бюджета на 2,5 %. Общий объем расходов на 2018 год увеличивается на 2,9 млрд рублей и составит 133,1 млрд. рублей с ростом против утвержденного бюджета на 2,2 %. Дефицит бюджета не изменяется и составит 14,2 млрд рублей, при этом его размер в общем объеме собственных доходов уменьшается с 15,3 до 14,3 %", - сообщила министр финансов Сахалинской области Анна Харченко.

По ее словам, дополнительные ассигнования направляются на социальную сферу в сумме 1,1 млрд рублей (38 % от общей суммы увеличения), дорожное хозяйство и транспортную инфраструктуру - 1,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что увеличение доходов областного бюджета произошло за счет фактического поступления налога на прибыль от иностранных инвесторов в рамках реализации соглашений о разделе продукции по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. Повышение связано с ростом цены на нефть и изменением объемов добычи.

Согласно соглашению, операторы проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" выплачивают налог на прибыль один раз в год во втором квартале года, следующего за отчетным. Поэтому доходы областного бюджета на 2018 год, принятого в прошлом году, корректируются после поступления налогов по СРП. 

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