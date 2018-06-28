Минкоммерции КНР: США могут сократить торговый дефицит за счет экспорта новинок и услуг

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты смогут сократить дефицит в торговле с Китаем за счет экспорта передовой наукоемкой продукции и услуг. Об этом заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"США прибегают к односторонним протекционистским мерам в отношении многих своих торговых партнеров. Это один из факторов, оказывающих негативное воздействие на трансграничные инвестиции и глобальный рост, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Вашингтон стремится увеличить объемы экспорта в Китай, сократив дисбаланс в товарообороте, - [для этого] имеется огромный потенциал в сфере торговли высокотехнологичной продукцией и услугами".

Он подчеркнул, что китайские и американские компании сотрудничают на протяжении уже нескольких десятилетий, способствуя увеличению масштабов двусторонней торговли. Гао Фэн добавил, что меры Белого дома по ограничению доступа предприятий Китая к техническим новинкам Соединенных Штатов не приведут к каким-либо положительным результатам, как того ожидают в Вашингтоне.

На этой неделе президент США Дональд Трамп одобрил создание предложенного министерством финансов страны механизма по ограничению и контролю над зарубежными инвестициями. Цель подобных мер - воспрепятствовать хищению важнейших американских технологий. В среду на брифинге представитель администрации Соединенных Штатов подчеркнул, что данное решение связано, в частности, с приписываемыми Китаю "попытками кражи американских технологий". Однако эти ограничения затронут все зарубежные инвестиции - как отметил ранее министр финансов США Стивен Мнучин, данная инициатива не направлена конкретно против Пекина.

Президент США неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР, достигающий $500 млрд в год.

15 июня Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что КНР прибегает к несправедливой торговой практике", США утвердят 25-процентные пошлины в отношении китайских товаров на сумму $50 млрд. 6 июля таможня и пограничная служба США введут соответствующие денежные сборы на продукцию из Китая, общая стоимость которой оценивается в $34 млрд. О сроках применения аналогичных пошлин к еще 284 наименованиям китайской продукции на сумму $16 млрд будет объявлено позднее.