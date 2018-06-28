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"АвтоВАЗ" с 1 июля повысит зарплату работникам в Тольятти почти на 7%

Экономика и бизнес
28 июня, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Корректировки не коснутся высшего менеджмента предприятия

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" с 1 июля этого года повысит заработную плату работникам производства в Тольятти на 6,9%. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

"АвтоВАЗ" объявляет, что с 1 июля 2018 года сотрудникам ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти будут повышены тарифные ставки и оклады на 6,9%. Корректировки не коснутся высшего менеджмента компании", - отмечается в пресс-релизе.

В компании добавили, что данное решение было принято по итогам переговоров между руководством предприятия и представителями профсоюзной организации. В июле прошлого года "АвтоВАЗ" повысил зарплаты сотрудников на 5%.

"АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает автомобили под четырьмя брендами: LADA, Renault, Nissan, Datsun на площадках в Тольятти и Ижевске. Сегодня марка представлена 22 моделями в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые объединены в 7 семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4. Бренду принадлежит 20-процентная доля российского автомобильного рынка.

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