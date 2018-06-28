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Сбербанк начал предоставлять онлайн-доступ к госуслугам по управлению пенсиями

Экономика и бизнес
28 июня, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Пользователи смогут перевести получение пенсии от Пенсионного фонда России на свой счет в Сбербанке без необходимости визита в отделение фонда

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© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Клиенты Сбербанка получили доступ к госуслугам по управлению своими пенсиями в сервисе "Сбербанк Онлайн", говорится в сообщении кредитной организации.

В частности, пользователи онлайн-сервиса смогут перевести получение пенсии от Пенсионного фонда России (ПФР) на счет, открытый в Сбербанке, без необходимости визита в отделение фонда. Кроме того, клиенты "Сбербанк Онлайн" смогут получить выписку из индивидуального лицевого счета ПФР.

"Пенсионные услуги - только начало, мы приложим все усилия для того, чтобы наши клиенты смогли получать различные государственные услуги через каналы Сбербанка", - отметил глава Сбербанка Герман Греф.

Пенсионный фонд, в свою очередь, планирует сэкономить на предоставлении своих сервисов в цифровом виде и на издержках работы с наличными, добавили в Сбербанке.

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Греф, Герман Оскарович
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