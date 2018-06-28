Объекты газоснабжения ТОР "Надеждинская" в Приморье введут в строй к маю 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Объекты газоснабжения для подключения территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморье введут в строй к маю 2019 года. Водовод и канализацию для площадки построят до конца ноября 2018 года, сообщила в четверг пресс-служба краевой администрации.

"Ведется подготовка к строительству трех объектов газоснабжения, которые должны ввести в строй к маю 2019 года. По словам [директора департамента инфраструктурного обеспечения ТОР Корпорации развития Дальнего Востока] Павла Строителева, уже готова экспертиза, есть график работ, определен подрядчик, идет закупка материалов", - сообщает пресс-служба администрации по итогам выездного совещания под руководством вице-губернатора Приморья Константина Богданенко.

Водовод и канализацию ТОР "Надеждинская" построят и введут в эксплуатацию до конца ноября этого года. Сейчас готовность канализационных сетей составляет 80%, водовода - 90%. Следующим этапом начнется строительство станции водоподготовки. Также ведется строительство линии электропередачи протяженностью около 30 километров - уже смонтированы два трансформатора, сейчас резиденты ТОР подключены по временной схеме.

"В 2018 году завершатся работы по прокладке внутриплощадных дорог на месте будущих предприятий "Надеждинской". Всего в этом году согласно планам-графикам планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию восьми объектов в полном объеме и завершение первой очереди по одному объекту", - уточняется в сообщении.

"Надеждинская" - одна из четырех ТОР, зарегистрированных в Приморском крае. Ее специализация - транспорт, логистика, легкая и пищевая промышленность, сборочные производства и переработка минерального сырья.