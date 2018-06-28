FT: Великобритания оценит стоимость запуска собственной системы спутниковой навигации

ТАСС, 28 июня. Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк обратился за финансированием в размере £100 млн для экономической оценки целесообразности создания Великобританией собственной системы спутниковой навигации. Как отмечает в четверг газета Financial Times, такой шаг свидетельствует о серьезном намерении Соединенного Королевства запустить свой аналог европейской системы Galileo.

По данным издания, британские чиновники собираются провести первый тендер на разработку собственной спутниковой навигационной системы уже этой осенью. Вдобавок к этому правительство рассматривает варианты заключения договоров на поставку атомных часов, которые должны обеспечивать синхронную передачу сигналов со спутников.

В сообщении также отмечается, что новый космический проект, по некоторым оценкам, может обойтись Соединенному Королевству в £5 млрд.

Как ранее информировала газета, Европейский союз не хочет, чтобы данные о военных аспектах программы Galileo - аналоге американского GPS - передавались "третьей стране", которой станет Соединенное Королевство после того, как покинет сообщество.

На этом фоне минобороны Соединенного Королевства объявило о начале предварительной подготовки к разработке собственного проекта спутниковой навигации. Министр обороны Гэвин Уильямсон не исключил сотрудничества в этой области с другими странами. Одним из потенциальных партнеров Великобритании в новом проекте спутниковой навигации, по сведениям издания британских деловых кругов, может быть Австралия.

Реализация проекта Galileo началась в 2006 году с подписания договора между Европейским космическим агентством и совместным предприятием Galileo Industries. Бюджет программы на настоящий момент составляет около €10 млрд ($12,5 млрд). Великобритания инвестировала почти 12% от общей суммы ($1,5 млрд).