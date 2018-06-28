ФСК получила директиву правительства по продаже пакета в "Интер РАО"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Федеральная сетевая компания" (ФСК, входит в "Россети") получила директиву правительства РФ о продаже доли компании в "Интер РАО". Параметры сделки пока не раскрывает до соответствующих решений совета директоров ФСК и "Россетей", сообщил глава ФСК Андрей Муров на годовом собрании акционеров.

"У нас есть директива правительства по поводу этого вопроса. Соответствующие процедуры мы должны пройти на совете директоров и компании "Россети", в компании ФСК. По структуре сделки я сказать не могу до результатов соответствующих советов директоров, - сказал он. - Но в ближайшее время вы об этом узнаете. Но подтверждаю, что директива правительства соответствующая существует".