Власти Крыма предложили преобразовать Керченскую переправу в грузовой логистический центр

АЛУШТА /Крым/, 28 июня. /ТАСС/. Власти Крыма предлагают использовать для перевозки и складирования грузов мощности паромной переправы через Керченский пролив, автомобильный трафик на которой снизился после введения Крымского моста, сообщил в четверг на пленарном заседании V Крымского транспортного форума министр транспорта республики Юрий Овсянников.

"Необходимо отметить, что после сокращения объемов из-за запуска сообщения через Крымский мост на Керченской переправе высвобождаются мощности, которые возможно привлекать для перевозок и складирования грузов", - сказал он.

Керченская переправа до ввода моста была единственной автотранспортной артерией, которая соединяла Крым с другими регионами России, использовалась для грузовых и пассажирских перевозок. После открытия транспортного перехода через Керченский пролив ее используют для грузоперевозок. Осенью 2018 года, когда будет запущено движение грузового транспорта по Крымскому мосту, завершится процесс ликвидации компании ООО "Морская дирекция", которая является оператором Керченской паромной переправы, а используемые на переправе паромы "будут перебазированы".

Крымский мост

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая рано утром по мосту стартовало движение транспорта. При этом на первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до октября запрещено.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами России.

Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.