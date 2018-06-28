Власти Крыма планируют организовать морское сообщение между прибрежными городами

АЛУШТА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта Крыма рассматривает возможность организации морского сообщения между приморскими городами полуострова и приобретения судов для этих целей, сообщил в четверг глава ведомства Юрий Овсянников.

"Мы прорабатываем возможность приобретения порядка 20 судов для организации морского пассажирского сообщения, их тип пока не определен. Морское сообщение для Южного побережья Крыма - это еще одна транспортная артерия, дешевый вид транспорта", - сообщил он в кулуарах пятого Крымского транспортного форума.

Он уточнил, что существует предложение от одной из судостроительных компаний Санкт-Петербурга, которая готова предоставить опытный образец судна для проведения тестовых испытаний. "После этого мы определимся, какой тип судов нам нужен", - отметил министр, не уточнив, о каком предприятии идет речь, и не назвав сроков начала морского сообщения.

Сейчас между портами приморских городов полуострова регулярное морское пассажирское сообщение отсутствует.

О форуме

Пятый Крымский транспортный форум проходит в Алуште 28-29 июня. Его участники обсуждают произошедшие за четыре года после воссоединения полуострова с Россией изменения в логистике региона, а также будущее развитие автомобильных и железных дорог, а также аэропортов и морских портов.

За годы воссоединения полуострова с РФ существенно изменилась транспортная инфраструктура и логистика региона, среди наиболее крупных проектов - Крымский мост, который соединил полуостров с другими регионами России, и новый терминал симферопольского аэропорта.