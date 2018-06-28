Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Магнит" и "Почта России" запустили розничные продажи в 13 отделениях

Экономика и бизнес
28 июня, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Для пилотного проекта были выбраны как городские, так и сельские отделения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба ФГУП "Почта России"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" и "Почта России" начали продажи в тестовых точках на базе почтовых отделений в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области, всего 13 точек. Об этом говорится в совместном сообщении.

"Почта России" и "Магнит" сообщают о начале продаж в тестовых точках на базе почтовых отделений в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области. Для пилота были выбраны как городские, так и сельские отделения - 12 стационарных и одно передвижное", - сообщается в релизе.

Смотрите также

"Почта России" протестирует перевозку и сортировку отправлений на мощностях "Магнита"

"Магнит" может открыть торговые точки в почтовых отделениях

"Мы понимаем, что у жителей разных территорий есть свои особенности в покупательском поведении. В тестовых торговых точках мы сумели подобрать такой ассортимент и линейку товаров, которые наиболее востребованы в этих населенных пунктах. На основе анализа собственной базы данных "Магнита" для каждого отделения разработано индивидуальное предложение", - цитируются в сообщении слова генерального директора "Магнит" Ольги Наумовой.

Отмечается, что в тестовых отделениях вся продукция, за исключением почтовых товаров, предоставлена "Магнитом". В ассортименте стационарных точек насчитывается от 200 до 800 наименований товаров в зависимости от площади и месторасположения отделения связи, в автолавке - около 50 позиций.

"Одна из приоритетных задач нашего совместного проекта - протестировать розничные форматы в почтовых отделениях крупных городов и сельской местности. Помимо этого, во всех пилотных объектах мы также запустим доставку продуктов потребителям на дом по каталогу, который можно будет получить у почтальонов. По итогам проекта до конца года будет принято решение о его дальнейшем масштабировании", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Почты России" Николай Подгузов.

Развитие сотрудничества

В апреле "Магнит" заявил, что обсуждает с "Почтой России" открытие торговых точек в почтовых отделениях. "Почта России" и ВТБ подписали меморандум о стратегическом партнерстве, который предусматривал разработку нового розничного формата торговых, почтовых, логистических и банковских услуг.

В феврале "Почта России" и "Магнит" также планировали рассмотреть создание совместного сервиса по доставке товаров через курьерскую службу "Почты России". Тогда же Подгузов не исключил возможность создания совместного с "Магнитом" предприятия в сфере логистики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Подгузов, Николай Радиевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
4
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
5
Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
В выходные грозы и сильный ветер сменят жару в Московском регионе и по всему ЦФО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости