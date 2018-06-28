"Магнит" и "Почта России" запустили розничные продажи в 13 отделениях

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" и "Почта России" начали продажи в тестовых точках на базе почтовых отделений в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области, всего 13 точек. Об этом говорится в совместном сообщении.

"Почта России" и "Магнит" сообщают о начале продаж в тестовых точках на базе почтовых отделений в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области. Для пилота были выбраны как городские, так и сельские отделения - 12 стационарных и одно передвижное", - сообщается в релизе.

"Мы понимаем, что у жителей разных территорий есть свои особенности в покупательском поведении. В тестовых торговых точках мы сумели подобрать такой ассортимент и линейку товаров, которые наиболее востребованы в этих населенных пунктах. На основе анализа собственной базы данных "Магнита" для каждого отделения разработано индивидуальное предложение", - цитируются в сообщении слова генерального директора "Магнит" Ольги Наумовой.

Отмечается, что в тестовых отделениях вся продукция, за исключением почтовых товаров, предоставлена "Магнитом". В ассортименте стационарных точек насчитывается от 200 до 800 наименований товаров в зависимости от площади и месторасположения отделения связи, в автолавке - около 50 позиций.

"Одна из приоритетных задач нашего совместного проекта - протестировать розничные форматы в почтовых отделениях крупных городов и сельской местности. Помимо этого, во всех пилотных объектах мы также запустим доставку продуктов потребителям на дом по каталогу, который можно будет получить у почтальонов. По итогам проекта до конца года будет принято решение о его дальнейшем масштабировании", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Почты России" Николай Подгузов.

Развитие сотрудничества

В апреле "Магнит" заявил, что обсуждает с "Почтой России" открытие торговых точек в почтовых отделениях. "Почта России" и ВТБ подписали меморандум о стратегическом партнерстве, который предусматривал разработку нового розничного формата торговых, почтовых, логистических и банковских услуг.

В феврале "Почта России" и "Магнит" также планировали рассмотреть создание совместного сервиса по доставке товаров через курьерскую службу "Почты России". Тогда же Подгузов не исключил возможность создания совместного с "Магнитом" предприятия в сфере логистики.